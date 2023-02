De Grandis: «Inzaghi non sa cambiare rotta. Ha fatto buon lavoro, però…»

Simone Inzaghi è definitivamente nel banco degli imputati. La sconfitta con il Bologna ha lasciato scorie, Stefano De Grandis ha parlato così del tecnico e delle differenze con altri suoi colleghi su Sky Sport.

DIFFERENZE – Stefano De Grandis ha parlato così su Sky Sport di Simone Inzaghi: «L’allenatore gestisce bene le partite se iniziano bene, come nei match importanti con il Milan. Ogni volta che la partita ha un incidente però non c’è un leader che riesce a dare la scossa. In questo Brozovic è mancato tanto, sebbene non sia nelle migliori condizioni. Inzaghi poi non fa cambi risolutivi, cambi di rotta della squadra all’interno della stessa partita. Non so se è una difficoltà di gestione dello staff. Quando l’Inter è passata da Conte a Inzaghi dopo lo Scudetto i giocatori giocavano addirittura meglio. Secondo me l’ex Lazio ha fatto anche un buon lavoro, poi però ci sono allenatori come Capello o Conte che sono talmente martelli che non ti permettono di mollare. Inzaghi ha altre capacità, non ti fa dare quel qualcosa in più. Questa squadra deve lottare per lo Scudetto, se l’Inter ha perso sette volte c’è qualcosa che non va».