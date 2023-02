Beffa Reggina in trasferta, il Cosenza la rimonta nel recupero! Fabbian…

La Reggina viene beffata nel recupero e si deve arrendere alla sconfitta contro il Cosenza. 2-1 il risultato finale, marcatori Gabriele Gori da una parte e Marco Nasti con una doppietta dall’altra. Giovanni Fabbian protagonista dopo la squalifica, gioca tutta la partita.

BEFFA – La Reggina si deve arrendere ancora alla sconfitta in Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi perde in trasferta con il risultato di 2-1. Contro il Cosenza non è bastato Gabriele Gori con il suo gol al 44′. Gli avversari hanno rimontato incredibilmente nel finale, segnando due reti con Marco Nasti prima al 90′ poi al 92′. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ed in prestito alla Reggina Giovanni Fabbian ha giocato tutti i 90 minuti più recupero del match, ritornando in campo e da titolare in seguito alla squalifica subita per espulsione con il Cittadella. La compagine amaranto rimane a quarantadue punti, mentre il Cosenza sale a ventisei al terzultimo posto.