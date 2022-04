Derby d’Italia, ultima volta per Vidal? Da ricordare la prima rete con l’Inter – CdS

Juventus-Inter potrebbe essere l’ultimo Derby d’Italia per Arturo Vidal. Tra le poche cose da ricorda della sua esperienza in nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, la prima rete in Serie A con la maglia dell’Inter (la scorsa stagione), proprio contro i bianconeri.

ULTIMO DERBY – Juventus-Inter potrebbe essere l’ultima volta anche per Arturo Vidal, oltre che per Samir Handanovic (vedi articolo). Lui di Derby d’Italia in totale ne ha giocato ben sette anche in maglia bianconera. La sua avventura nerazzurra, non troppo fortunata, si concluderà a fine stagione, con il club di viale Liberazione che verserà una penale per “cancellare” l’ultimo anno di contratto. Tra le poche cose da ricordare di questa esperienza, la prima rete in Serie A con la maglia dell’Inter, proprio contro i bianconeri, poi terminata 2-0. Ma si giocava a San Siro, mentre stavolta il palcoscenico sarà lo Stadium.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

