Frattesi, l’Inter si è mossa in anticipo ma la Juventus tenta il sorpasso – TS

Davide Frattesi è da tempo un obiettivo di mercato dell’Inter, su cui Marotta si è mosso in anticpo. Secondo Tuttosport, però, sul centrocampista neroverde la Juventus tenta il sorpasso

DUELLO – Davide Frattesi sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Sul centrocampista, scrive Tuttosport, si è mossa in anticipo, rispetto alle concorrenti, l’Inter ma la Juventus, al lavoro con Cherubini, tenta il sorpasso. I bianconeri, scrive il quotidiano, si sono iscritti alla corsa per il centrocampista nelle ultime settimane e proveranno ad impostare la trattativa sul modello di Manuel Locatelli, approdato a Torino nella scorsa sessione estiva di mercato. Un altro Derby d’Italia in chiave di mercato potrebbe accendersi per Giacomo Raspadori: alla Continassa viene considerato l’erede di Dybala, destinato a lasciare. Ma l’Inter resta vigile, pur ritenendo Scamacca l’obiettivo principale per l’attacco.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia