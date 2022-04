Dybala rompe con la Juventus, ma Allegri contro l’Inter lo schiera titolare? – CdS

Dybala ha rotto con la Juventus e non rinnoverà il suo contratto. Secondo il Corriere dello Sport, però, Massimiliano Allegri potrebbe comunque puntare su di lui per sfidare l’Inter.

CONTRO L’INTER – Paulo Dybala verso una maglia da titolare contro l’Inter, tra i club che più si sono interessati a lui dopo aver rotto con la Juventus a seguito del mancato accordo per il rinnovo. Forse anche per questo Massimiliano Allegri punterà forte sull’argentino. Nonostante nei due precedenti stagionali sia partito dalla panchina. Negli ultimi tre derby d’Italia disputati in campionato da Dybala sono arrivati tre gol e dunque salvo imprevisti della vigilia, sarà lui ad affiancare Dusan Vlahovic in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

