Handanovic, all’Allianz Stadium un digiuno lunghissimo: solo una gioia – CdS

Juventus-Inter per Samir Handanovic domani avrà un sapore particolare. All’Allianz Stadium un trend assolutamente negativo, con una sola gioia da quando veste nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, potrebbe essere potenzialmente anche l’ultima sfida contro i bianconeri.

SINDROME STADIUM – Juventus-Inter, dalla potenziale ultima sfida per Samir Handanovic diventa automatico tornare indietro alla prima, dove tra l’altro è stata anche l’unica volta che il portiere e capitano dell’Inter è riuscito a vincere a Torino contro i bianconeri. Era la stagione 2012-13 e la prima Inter di Samir Handanovic andò a vincere in in casa dei bianconeri, violando per la prima volta in assoluto lo Stadium. Quella di domenica non è da escludere che possa essere per lui l’ultimo Juventus-Inter, al netto di un’eventuale finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, invece, l’Inter vuole rinnovare il suo contratto ma tutto è rinviato al termine della stagione. La volontà del club, comunque, è quella di affiancargli André Onana.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

