Delneri: “L’Inter finché non è morta dia vita a tutte le speranze. A Napoli…”

Per Delneri l’Inter ha ancora diverse carte da giocarsi, non solo sabato sera a Napoli. L’ex allenatore fra le altre di Chievo, Roma e Juventus, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, si è espresso sulle semifinali di Coppa Italia e sull’imminente ripresa della Serie A.

PRONTI ALLA RIPARTENZA – Luigi Delneri valuta la ripresa del calcio in Italia, con Juventus-Milan e Napoli-Inter per le semifinali di Coppa Italia: «Mentalmente ci sarà la consapevolezza della posta in palio. Immagino due belle partite, anche se senza pubblico. Il Napoli nelle ultime partite, prima del blocco, ha dimostrato di essere in crescita. Si è tranquillizzato anche l’ambiente, mi sembra che ci sia la giusta serenità. Gennaro Gattuso ha dato il giusto equilibrio. L’Inter si gioca tanto, arrivare in finale sarebbe importante. Antonio Conte non è certo l’ultimo arrivato per stimolare i calciatori. E per la Serie A? Dodici partite (più il recupero contro la Sampdoria, ndr) sono tante, l’Inter può ancora giocarsela. Finché uno non è morto deve dare vita a tutte le speranze».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo