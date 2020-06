Damiani: “Lautaro Martinez penso rimanga all’Inter, ecco perché. Tonali…”

Condividi questo articolo

Damiani vede Lautaro Martinez ancora all’Inter, nonostante il forte pressing del Barcellona. Il noto agente, intervistato da “Radio Sportiva”, si è poi espresso su una valutazione di Tonali, obiettivo di mercato dei nerazzurri e della Juventus.

PERMANENZA POSSIBILE! – Oscar Damiani non è affatto certo che Lautaro Martinez lasci l’Inter: «La clausola il Barcellona non la può pagare, perché è in una situazione debitoria e non può pagare centoundici milioni di euro. Solo con una trattativa fra le parti, per esempio cinquanta milioni più due giocatori, si può riarpire. L’Inter pensa di voler farsi pagare la clausola, quindi penso che Lautaro Martinez rimarrà all’Inter. È uno dei giocatori più importanti, può ancora migliorare».

COMPAGNO DI LAUTARO MARTINEZ? – Damiani dà poi un giudizio su Sandro Tonali, un altro che ha dato tanti titoli di mercato di recente: «È un ragazzo interessantissimo. Mi piace, è un giocatore forte fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Può giocare sia centrale sia mezzala, è un giocatore che qualsiasi grande club deve seguire. Si parla anche della Juventus: con Massimo Cellino è difficile fare trattative, bisognerà pagarlo il giusto con magari qualche giocatore giovane che possa entrare nella trattativa. Sicuramente Tonali è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano».