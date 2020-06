Bagatta: “L’Inter può avere un giorno di recupero in più. Coppa Italia…”

L’Inter riaprirà la sua stagione sabato sera a Napoli. Sarà il primo di tanti impegni ravvicinati, sperando ci sia anche la finale di Coppa Italia mercoledì 17. Guido Bagatta, ospite di “Sportitalia Mercato”, spiega come la squadra di Conte può ottenere, di fatto, un giorno in più per preparare le partite successive.

VIAGGIO IN GIORNATA – Guido Bagatta si sofferma sulla logistica della trasferta di Napoli. Secondo il giornalista l’ideale sarebbe andare e tornare sabato, in modo da potersi allenare ad Appiano Gentile già domenica: «L’Inter dopo la Coppa Italia sai quando giocherà? Se torni subito, col tuo aereo, finita la Coppa Italia sembra una stupidaggine ma hai un giorno di recupero in più, in questo momento dove sono tutti praticamente stracciati e stremati dalla preparazione di Antonio Conte. Ci sta eccome. Napoli-Inter con tanti gol? Sono due squadre che segnano parecchio, peraltro in condizioni del genere. Se prendiamo l’esempio della Bundesliga ci saranno tanti gol in entrambe le partite, perché le difese hanno fatto più fatica degli attacchi per un semplice discorso di preparazione. L’Inter può fare un Triplete leggermente più ridotto (con l’Europa League, ndr), ma Triplete sempre è. Adesso che ricominciano le coppe, non è più quello di dieci anni fa, ma un Triplete è».