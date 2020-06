De Paola: “L’Inter a Napoli ha un vantaggio. Coperta corta denunciata”

L’Inter sarà di scena sabato sera a Napoli (ma gli orari non sono ancora ufficiali) per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il giornalista Paolo De Paola, ospite di “Sportitalia Mercato”, dà ai nerazzurri maggiori possibilità di passaggio del turno rispetto allo 0-1 dell’andata.

PUNTEGGIO RIBALTABILE – Paolo De Paola vede una partita aperta sabato: «Che semifinale sarà? Senza spettatori, con un’Inter che magari vuole giocarsi qualche cosa, anche lo 0-1 dell’andata è recuperabile. Deve andare a Napoli a fare la partita e vincere in uno stadio chiuso, che ricordiamo sempre è un vantaggio comunque per chi viene a giocare in trasferta. Si attenua molto il fattore campo, credo che le motivazioni dell’Inter saranno fortissime. Anche quelle del Napoli, perché la vicenda del campionato per entrambe le squadre è stata clamorosa. Il Napoli si è sfilato un pochettino dalla lotta scudetto, ed è stato una sorpresa, ma Gennaro Gattuso ha rimesso in piedi i cocci di una squadra che aveva smarrito la strada indicata da Maurizio Sarri. L’Inter invece ha avuto una fase, secondo me, calante e un po’ preoccupante dove si è stabilizzato il distacco fra le prime due. È stata un po’ sorprendente anche in rapporto alle caratteristiche dello stesso allenatore, che hanno denunciato di non avere una coperta abbastanza lunga per tutti gli appuntamenti. Vediamo quali saranno le motivazioni. Certo, un ritorno in finale di Coppa Italia per l’Inter rappresenterebbe riavvicinarsi a un trofeo che non vede da tantissimi anni».