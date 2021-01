Del Piero: “Giuste le pressioni all’Inter! Da un anno attrezzata per vincere”

Condividi questo articolo

Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la prestazione dell’Inter, contro la Sampdoria, e gli sviluppi possibili della corsa scudetto

SOTTO PRESSIONE – La sconfitta contro la Sampdoria ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive dell’Inter di Antonio Conte. Secondo Alessandro Del Piero, i nerazzurri dovranno cercare subito riscatto: «L’Inter deve vincere le prossime partite (contro Roma e Juventus, ndr) per dimostrare che lo scivolone contro la Sampdoria è stato solo un episodio. Tutte le squadre hanno pressioni addosso, secondo me il Milan ne ha addirittura più dell’Inter. Anche perché la squadra di Conte era attrezzata per vincere già dall’anno scorso. Per il Milan, invece, è diverso perché arriva da tanti anni di costruzione. I nerazzurri, invece, da anni vivono il momento di poter vincere, secondo me è giusto che la squadra venga messa sotto pressione».