Piccinini: “Inter, con Lukaku dal 1′ batti la Sampdoria! Conte…”

Condividi questo articolo

Sandro Piccinini

Sandro Piccinini, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento dell’Inter di Antonio Conte e la prestazione nella sconfitta contro la Sampdoria

CONSAPEVOLEZZA – Ha fatto molto discutere l’errore dal dischetto di Alexis Sanchez, nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Quel penalty avrebbe potuto spalancare le porte della vittoria ai nerazzurri. Sandro Piccinini ha espresso un’opinione molto chiara a riguardo: «Se ci fosse stato Lukaku – ha detto Piccinini negli studi di “Sky Sport” – l’Inter avrebbe segnato quel rigore e probabilmente avrebbe vinto la partita: perché avrebbe indirizzato la partita in un modo specifico. Tra l’altro su un campo disastroso come l’ha definito Claudio Ranieri. A livello di attenuanti, ci siamo. C’è stata anche sfortuna negli episodi. Infatti Conte non mi sembrava troppo arrabbiato. Era un’occasione importante ma l’Inter ha dimostrato di essere in salute. Tra l’altro si rigioca subito e la sconfitta non lascerà conseguenze. Pressioni sulla squadra? Inevitabili, l’Inter ha fatto investimenti importanti in questi anni».