Decreto Crescita nel calcio, ecco quanto risparmiava l’Inter – Sky

Il Decreto Crescita era stato accolto con grande favore dal mondo del calcio. Tuttavia stanno nascendo delle difficoltà che potrebbero presto avere effetti negativi. Anche sull’Inter, come riporta “Sky Sport”.

DECRESCITA – Il Decreto Crescita rischia di non produrre più benefici fiscali per il mondo del calcio. Le agevolazioni sono infatti sospese, in attesa che venga adottato il DPCM, come si leggeva nella nota di ieri dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo, diversi club di Serie A rischiano di non poter più usufruire di agevolazioni fiscali che hanno più di un beneficio per i loro bilanci. Tra queste anche l’Inter che, secondo quanto riporta “Sky Sport”, risparmierebbe fino a 18 milioni di euro in termini di ingaggi lordi. Una situazione che i nerazzurri e gli altri club seguiranno con grande attenzione, viste le difficoltà economiche che anche il calcio sta attraversando causa Covid-19.