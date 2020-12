Telles: “Inter, ho imparato tanto, in difesa e tatticamente. Oggi…”

Condividi questo articolo

Alex Telles ricorda la sua esperienza con la maglia dell’Inter, in un’intervista alla testata O Jogo. Ecco le parole del terzino del Manchester United.

ESPERIENZA – Alex Telles ha indossato la maglia dell’Inter un solo anno, nella stagione 2015/16. 22 presenze non indimenticabili, ma che sono servite al terzino, oggi al Manchester United. Ecco il suo ricordo del periodo italiano: “All’Inter, nel 2015, avevo 22, 23 anni. Ero giovane all’epoca, ma a quell’età non si è più così giovani, perché i giocatori entrano in prima squadra molto presto. All’Inter è stato un anno in cui ho imparato molto, sia in difesa che tatticamente. Non dico che sia stato solo un momento di esperienza, perché sono andato a fare del mio meglio e ad aiutare il club, ho imparato molto. E oggi, sì, mi sento un giocatore più completo, più esperto. Oggi so di avere un nome, dei fan e questo mi rende anche molto fiducioso per il mio lavoro”.

Fonte: O Jogo – André Morais/Ana Luísa Magalhães