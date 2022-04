De Sciglio, nessuna lesione muscolare. Recupera per la Coppa Italia?

L’Inter contro il Bologna si gioca la possibilità di balzare in vetta alla classifica. Il recupero della 20′ giornata di Serie A può infatti riprendersi il primato a discapito del Milan. Intanto però ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Mattia De Sciglio in ottica finale di Coppa Italia.

REPORT – L’Inter deve vincere contro il Bologna per prendersi la vetta della classifica a discapito del Milan. Poi ci saranno altre cinque finali, di cui una finalissima: la Coppa Italia. L’11 maggio si gioca il match all’Olimpico tra Inter e Juventus e sui bianconeri c’è un aggiornamento importante che riguarda un titolare: Mattia De Sciglio. Il numero 2 di Allegri era uscito acciaccato dalla trasferta di Sassuolo e poco fa è uscito un comunicato ufficiale della Juventus sulle sue condizioni. «Mattia De Sciglio, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». Nessuna lesione dunque che lo mette pienamente in corsa per il recupero per la finalissima contro l’Inter.