Lukaku vuole l’Inter che però non ha soldi. Via Lautaro Martinez per lui?

L’Inter vuole prendersi la vetta della classifica vincendo il recupero della 20′ giornata di Serie A contro il Bologna. Intanto si parla anche di calciomercato con il Daily Star che sgancia la bomba sul ritorno di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra.

SCENARIO – L’Inter pensa alla conquista del 20esimo scudetto e della seconda stella e tutto passa da stasera a Bologna. Intanto però si parla di calciomercato con un ex nerazzurro che sogna fortemente di tornare a Milano. Romelu Lukaku vuole lasciare il Chelsea e ha già videochiamato i suoi ex dirigenti per parlare di un possibile ritorno. Secondo quanto scrive il Daily Star in Inghilterra, il ritorno di Lukaku è davvero difficile per via dello stipendio (belga pronto a tagliarselo però) e anche dei costi di trasferimento. Il Chelsea ha speso 115 milioni di euro per prenderlo dall’Inter e i nerazzurri ora non hanno la disponibilità economica per riprenderlo. A patto che non avvenga una cessione importante. Secondo il Daily Star Lukaku potrebbe tornare in caso di un sacrificio di Lautaro Martinez con Arsenal e Tottenham in agguato con l’Inter che valuta l’argentino 57 milioni di sterline. Insomma, il ricongiungimento della LuLa sembra quasi impossibile.

Fonte: Daily Star