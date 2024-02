De Rossi: «Con l’Inter ricevuto un segnale. Lukaku fra i più forti al mondo!»

Al termine di Feyenoord-Roma Daniele De Rossi fa riferimento alla sfida contro l’Inter, dalla quale ha compreso un limite della sua squadra. Poi l’allenatore si sofferma sull’ex nerazzurro Romelu Lukaku.

SEGNALE – Daniele De Rossi al termina della sfida di Europa League dichiara su Sky Sport 24 : «Se prendi spesso e volentieri gol nella stessa maniera vuol dire che l’allenatore deve lavorare di più su questo. Questa settimana abbiamo avuto pochi allenamenti ma in una seduta abbiamo toccato tanto questo fondamentale. Dobbiamo innanzitutto prendere meglio lo spazio per la porta, prima ancora che parta il cross. E una volta che abbiamo occupato quello spazio, sia i centrocampisti che vengono a supporto che i due centrali devono dividersi gli uomini che stanno dentro. Sia sui cross alti che su quelli tagliati che hanno fatto i ragazzi dell’Inter abbiamo subito troppi gol così. Questo vuol dire che è un segnale e devo svegliarmi e lavorarci meglio».

FRA I PIÙ FORTI – Daniele De Rossi inoltre si sofferma sull’ex nerazzurro Romelu Lukaku, autore del gol del pareggio della Roma contro il Feyenoord: «Lukaku è uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo. Accontentarci sarebbe sbagliato ma lui la prestazione l’ha fatta. Come avevo detto già contro il Cagliari uno che va a tirare 5-6 volte in porta se lo dovesse fare per le prossime quattordici partite di campionato, più quelle di Europa League, poi alla fine il gol lo fa. Lukaku è un giocatore nato facendo gol. A diciannove anni aveva 100 gol in Premier League quindi non c’è da stupirsi. Lui deve riuscire a far gol anche quando è con l’uomo addosso, come ha fatto oggi. Sono contento sia dell‘atteggiamento che ha sia delle prestazioni». Anche il belga ha parlato al termine della sfida di Europa League.