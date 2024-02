Lukaku glissa sull’Inter: «Focalizzato sulla Roma. Vivo un sogno»

La famosa verità sull’addio all’Inter che Romelu Lukaku aveva annunciato di voler raccontare continua ad essere rinviata. Così anche nel post partita di Feyenoord-Roma, nella quale ha procurato il pareggio.

PASSATO – Dopo essersi reso protagonista di Feyenoord-Roma Romelu Lukaku viene intercettato da Sky Sport 24. Nelle domande dei giornalisti menzionato anche il passato con l’Inter, sul quale il belga ha sorvolato così: «Futuro? Adesso sono focalizzato solo sulla Roma. Adesso non voglio parlare di futuro perché non ha senso. Io voglio solo continuare ad aiutare la squadra a vincere e poi vediamo alla fine della stagione. Meglio non tornate sulle verità del passato? La vita di un calciatore è così. Sono 15 anni che gioco nel calcio, ci sono momenti positivi e momenti negativi. Però sto vivendo un sogno, sto giocando in una competizione come la Serie A che mi ha dato tanto. Gioco con ottimi giocatori e miglioro come calciatore. Questo è una cosa che mi dà tanta soddisfazione. Voglio fare di tutto per aiutare la Roma a vincere, questa è la cosa più importante».