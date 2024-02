Lukaku si risveglia dopo l’Inter: salva la Roma contro il Feyenoord

Romelu Lukaku si risveglia, dopo la semi-veglia nella sfida contro l’Inter e porta la Roma al pareggio nella sfida d’Europa League contro il Feyenoord. La trasferta di Rotterdam termina 1-1.

PAREGGIO – Feyenoord-Roma, gara valida per gli spareggi di Europa League, termina 1-1 a Rotterdam. Dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter la squadra di Daniele De Rossi ha dovuto rimettersi in gioco nella competizione europea. Nel primo tempo sono arrivate buone risposte dai giallorossi, che però non sono riusciti a concretizzare. Proprio sullo scadere dei minuti di recupero arriva la beffa per la Roma: Igor Paixao porta in vantaggio il Feyenoord con un gol al 45’+1′. Dopo il riposo all’intervallo i giallorossi provano a riaprire la sfida e ci riescono al 67′. Il gol del pareggio arriva da un buon cross disegnato da Leonardo Spinazzola. Romelu Lukaku coglie l’invito del compagno e imbuca in rete di testa. Dopo una prestazione fantasma nella scorsa partita contro l’Inter il belga torna a segnare e aiuta la Roma a guadagnare il pareggio in Europa League.