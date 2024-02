Inzaghi ad un bivio con la Salernitana. Due opzioni a disposizione

Simone Inzaghi si trova davanti ad un bivio in vista della partita contro la Salernitana. Il tecnico dell’Inter deve prendere una scelta e dare delle priorità in questo momento.

DUE VIE – I 7 punti di vantaggio con una partita in meno in campionato permettono a Simone Inzaghi di intavolare qualche ragionamento in vista della Champions League. Domani sera arriva la Salernitana a San Siro e non si hanno ancora certezze sulle scelte dell’allenatore dell’Inter. Tante opzioni a disposizione, solo due vie da intraprendere: turnover lungo con cinque-sei sostituzioni o focus esclusivo sul campionato? Dalla partita contro la squadra di Fabio Liverani dipende il futuro nerazzurro, non tanto per i tre punti, ma per le priorità che la società e il mister troveranno da questa settimana. La Salernitana è ultima, vive un momento grigio e viene dalla sconfitta con l’Empoli.

SCELTE – Prima dell’Atletico Madrid è proibitivo perdere giocatori per infortunio, verranno comunque rischiati? La sensazione per ora è che diversi giocatori rimangano fuori: Lautaro Martinez, Federico Dimarco, Matteo Darmian e forse non solo. L’ago della bilancia pende dai prossimi giorni di partite: cosa farà Inzaghi davanti al bivio campionato-Champions League? A domani l’ardua sentenza sui mesi che rimangono di questa lunga, lunghissima stagione.