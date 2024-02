Inter-Salernitana, Inzaghi cambia ma si limita: la probabile formazione

Inter-Salernitana è una sfida da non sottovalutare. Per questo Simone Inzaghi cambia la formazione titolare ma non troppo. Di seguito quelle che dovrebbero essere le scelte nerazzurre.

TURNOVER LIMITATO – Domani sera la squadra di Simone Inzaghi torna in campo per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Per Inter-Salernitana da giorni si vocifera di un ampio turnover per il club nerazzurro, che martedì dovrà immergersi in un nuovo e importante impegno di Champions League. Stando alle ultime informazioni raccolte Inzaghi potrebbe sì cambiare alcuni dei suoi uomini titolari, ma in maniera limitata e contenuta. In Inter-Salernitana, dunque, le rotazioni non mancheranno ma saranno estremamente ragionate. La squadra nerazzurra non ha alcuna intenzione di prendere sotto gamba la sfida di campionato contro un’avversaria che, pur trovandosi in una posizione complicata in classifica, sta attraversando un momento di rivoluzione. “Cautela”, insieme a “Concentrazione”, è la parola d’ordine. Tanto che il gruppo nerazzurro è rimasto in ritiro ad Appiano Gentile questa sera, proprio come richiesto dal mister Inzaghi. Di seguito quelli che dovrebbero essere i cambi nerazzurri, rispetto alle ultime sfide disputate, e il punto sulla probabile formazione di Inter-Salernitana.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.