Inter-Salernitana, Inzaghi esige concentrazione attraverso una scelta! – Sky

Alla vigilia di Inter-Salernitana arrivano novità importanti da Appiano Gentile. Simone Inzaghi chiede ai suoi uomini massima concentrazione attraverso una decisione presa riguardante la serata di oggi.

DECISIONE – In molti pensano che Inter-Salernitana siano una partita abbastanza semplice da affrontare per la squadra di Simone Inzaghi. Soprattutto guardando alle sfide già superate in campionato e alle prossime in programma in calendario. Il rischio di abbassare la concentrazione, però, è dietro l’angolo, e il mister piacentino non vuole assolutamente correrlo. Anche per questo, come spiega Andrea Paventi su Sky Sport 24, Inzaghi ha deciso di tenere la squadra nerazzurra in ritiro ad Appiano Gentile, nella serata di vigilia di Inter-Salernitana. Dunque, molta attenzione nella preparazione tattica della sfida ma senza trascurare il punto di vista psicologico.