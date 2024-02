Di Napoli: «Non ricordo un’Inter così! Rischio Salernitana? Solo in un caso»

L’ex calciatore Arturo Di Napoli apprezza particolarmente l’Inter. Alla vigilia della sfida contro la Salernitana commenta su Radio Sportiva le possibili scelte di Inzaghi.

COLLAUDATA – L’Inter è in un momento positivo della stagione ma anche non semplice dal punto di vista degli impegni. La sfida di domani sera contro la Salernitana potrebbe condurre in inganno. Ma Arturo Di Napoli resta fiducioso: «Il campionato è ancora lungo e la Juventus dietro ha le risorse per venirne fuori. Però c’è anche da dire che l’Inter ha dato una bella spallata al campionato. È meritatamente in testa alla classifica e non ricordo un’Inter che giochi così bene, oltre a ottenere grandi risultati. Sette punti non sono tantissimi ma neanche pochi. Turnover scelta intelligente? Assolutamente sì, non per il valore perché sono quelle partite in cui hai solo da perdere. La Salernitana è ultima ma ha cambiato allenatore. Non puoi dormire sonno tranquilli quando ci sono queste situazioni. Nel contempo c’è anche da dire che l’Inter ha veramente una rosa molto forte. Ha un gioco collaudato, un codice tattico ben preciso, al di là di chi gioca, sanno cosa devono fare. Ma la rosa dell’Inter può permettersi assolutamente un ampio turnover. Ha dei giocatori ben inseriti e per questo va dato merito a Inzaghi che ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario. Rischio di sottovalutare l’impegno? È chiaro che essendo concentrato sulla partita di Champions League un po’ di risorse, anche psico-fisiche, le vai a risparmiare inconsciamente. Ma è una squadra talmente forte e che gioca così talmente bene che dubito che Simone Inzaghi possa correre questo rischio».