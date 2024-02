Salernitana, stato di forma in vista dell’Inter: 1 su 15

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Salernitana, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del neo-tecnico Fabio Liverani arriva alla sfida, dopo un solo punto nelle ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – Inter e Salernitana si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra ora nelle mani di Fabio Liverani ha raccolto un solo punto. Con Filippo Inzaghi in panchina, infatti, la Salernitana ha solo fatto un pareggio – contro il Torino in trasferta – per 0-0. Prima di questo punto, tre sconfitte: fuori casa con il Napoli all’ultimo secondo (2-1) e due consecutive all’Arechi contro Genoa prima (1-2) e Roma poi (1-2). Infine l’ultima e fatale sconfitta per Inzaghi, l’ultimo, in casa contro l’Empoli per 1-3. Ora il cambio di panchina, con un esordio complicato per Liverani a San Siro contro l’Inter.