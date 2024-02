Bisseck, inizio 2024 in salita. Con la Salernitana possibile svolta?

Yann Aurel Bisseck non sta vivendo il suo periodo migliore da quando è arrivato all’Inter. La fiducia di Simone Inzaghi nel giocatore è massima, con la Salernitana arriverà un’altra possibilità? La risposta.

MINUTI – Il 2024 di Yann Aurel Bisseck è iniziato in salita, ma non per sue responsabilità. Un giocatore del genere sarebbe titolare in 18 squadre su 20 in Serie A, peccato che tra queste due ci sia l’Inter. Benjamin Pavard e Matteo Darmian, con il successivo ritorno di Denzel Dumfries, gli ostruiscono la via del campo e Simone Inzaghi lo ha utilizzato con il contagocce in questo periodo. Il tedesco manca tra i primi 11 dalla partita con il Genoa del 29 dicembre pareggiata per 1-1. Quella è stata l’ultima gara del 2023 e l’ultima degna di nota di Bisseck. Successivamente solo spezzoni di partita, se così si possono definire. Poco più di 10 minuti con il Monza a risultato già acquisito, i minuti di recupero con il Napoli in Supercoppa Italiana, altri 10 minuti con la Fiorentina. Con Juventus e Roma l’ex Aarhus non ha proprio visto l’erba dei campi di gioco, il livello degli avversari imponeva le scelte migliori possibili ad Inzaghi. Domani a San Siro c’è la Salernitana e non è da escludere che Bisseck torni a giocare, magari anche da protagonista. Un classe 2000 ne avrebbe estremamente bisogno!