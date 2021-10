De Rosa: «Bastoni? Piccolo calo, ma non si discute! Futuro della difesa»

Bastoni contro lo Sheriff in Champions League non è sceso in campo dal 1′, ma Inzaghi per Inter-Juventus di domenica sera è pronto a puntare su di lui (vedi articolo). Geri De Rosa – ospite negli studi di Sky Sport 24 – chiarisce che il difensore nerazzurro non si discute. Di seguito le sue dichiarazioni

NON IN DISCUSSIONE – Alessandro Bastoni è pronto a riprendersi il suo posto dal 1′ dopo l’iniziale panchina contro lo Sheriff in Champions League. Geri De Rosa spezza una lancia a favore del difensore nerazzurro, ultimamente un po’ in difficoltà: «Bastoni non si discute, magari adesso ha un piccolo calo di condizione. Secondo me se fisicamente se non è al 100% soffre un po’ per la struttura fisica. L’Inter ha difensori possenti, magari Simone Inzaghi ogni tanto vuole mettere qualcuno più di corsa. Bastoni sarà il futuro del calcio italiano per la difesa, poi come tutti può rimanere fuori ma non mi sembra un grosso problema. Domenica se Bastoni dovesse avere Federico Chiesa è destinato a fare fatica, quindi potrebbe esserci maggior protezione. I due quinti potrebbero essere più difensori che attaccanti».