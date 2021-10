Inter-Juventus, Dybala verso la convocazione: domani in gruppo – Sky

Inter-Juventus, match in programma domenica sera a San Siro alle ore 20.45 (QUI le ultime sui nerazzurri), potrebbe essere la partita del ritorno di Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni di Francesco Cosatti – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, l’argentino domani rientra in gruppo

RITORNO – Inter-Juventus vedrà il ritorno in campo di Paulo Dybala dopo un lungo stop. Secondo Francesco Cosatti, l’argentino domani prenderà parte all’allenamento in gruppo: «Detto che la Juventus sta rientrando adesso alla Continassa mentre Dybala ha continuato a lavorare qui, domani ci aspettiamo che l’argentino partecipi all’allenamento con il gruppo, quindi va verso la convocazione. Massimiliano Allegri solitamente va per gradi, quindi magari farà solo uno spezzone di partita».