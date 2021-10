Inter-Juventus, idea di partita molto tattica: Inzaghi rilancia Bastoni! – Sky

Inter-Juventus si giocherà domenica alle ore 20.45 a San Siro, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Secondo Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, è possibile che Inzaghi si affidi nuovamente a Bastoni dal 1′

RILANCIO – Inter-Juventus è il big match della nona giornata di Serie A. Simone Inzaghi sa di non poter fallire ancora dopo la sconfitta in casa della Lazio e pensa al rilancio dal 1′ di Alessandro Bastoni: «Intanto la squadra oggi ha lavorato a due gruppi, con poche prove tattiche perché non è stato schierato un undici. Chi tra Bastoni e Federico Dimarco dal 1′? Oggi le possibilità sono 50 e 50, ma io penso possa esserci un’idea di partita molto tattica e quindi Bastoni è in vantaggio, ma tra venerdì e sabato può cambiare tutto. Per ora mi aspetto un rilancio di Bastoni dal 1′».