Inter-Juventus, l’attacco nerazzurro è chiamato alla prova del nove

Inter-Juventus si avvicina. Il Derby d’Italia sarà la partita che metterà di fronte il miglior attacco del campionato contro la squadra che non prende reti da quattro gare di fila. Un match da non sbagliare

DERBY D’ITALIA

Se non è la partita più importante di questo inizio di campionato poco ci manca. Inter-Juventus sarà infatti cruciale per il percorso dei nerazzurri in Serie A. Una gara che dirà parecchio sugli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi. Il KO di Roma contro la Lazio ha allontanato i campioni d’Italia di ben sette punti dalla vetta occupata dal Napoli e un ulteriore passo falso potrebbe già risultare fatale. La sfida del Giuseppe Meazza, oltre a mettere di fronte le due squadre più titolate del calcio italiano, sarà lo scontro tra la squadra con il miglior attacco dell’intero campionato (23 gol) contro quella che non subisce reti da ben quattro partite. Per i nerazzurri sarà dunque una sorta di prova del nove per testare definitivamente le capacità in zona gol dei propri attaccanti (Dzeko e Lautaro Martinez, 11 gol in due). Non solo, ma anche per capire se i progressi visti contro lo Sheriff potranno avere legittima continuità.

PROVA DEL NOVE

Rispetto alle squadre che per adesso l’Inter ha affrontato sia in campionato che in Champions League, la Juventus è probabilmente la più diversa. I bianconeri, dopo un inizio di stagione negativo, hanno ritrovato lo smalto di un tempo. La mano di Max Allegri sta iniziando a fare i suoi effetti con la squadra che ha ripreso la sua vecchia quanto mai banale filosofia del “corto muso” ribadita dai quattro 1-0 consecutivi. Segnare e far male alla Juventus è ritornato ad essere difficile. Ecco perché Inter-Juventus sarà un enorme banco di prova per la formazione di Inzaghi. Al momento, l’Inter ha il miglior attacco in campionato e il terzo in assoluto tra le top-5 leghe europee dietro solo a Bayern Monaco (29 gol) e PSG (24). E a parte le due gare di Champions League contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk, i nerazzurri hanno avuto la capacità di perforare le restanti nove squadre affrontate.

CONTRO I CAMPIONI D’EUROPA

Il livello difensivo contro cui l’Inter andrà a sbattere non sarà certamente uno dei più bassi. Gli attaccanti di Inzaghi dovranno affrontare la coppia campione d’Europa della Juventus, Bonucci–Chiellini, maestri in questo tipo di partite. In Inter-Juventus dello scorso anno, la macchina gol di Antonio Conte demolì il muro bianconero con le reti dei centrocampisti (Vidal e Barella), altro fattore che l’Inter inzaghiana dovrà tenere in considerazione. Per battere una difesa così rocciosa, è necessario infatti l’apporto di tutti i reparti anche perché un altro dato a favore dell’Inter è la capacità di segnare con tanti giocatori diversi: 11.