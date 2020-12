De Paoli: “Serie A, può succedere di tutto. L’Inter non mi entusiasma ma…”

Antonio Conte Inter

Eugenio De Paoli, ex direttore di “Rai Sport”, ha parlato del campionato di Serie A, che vede in corsa l’Inter per lo scudetto

CAMPIONATO – Queste le parole di Eugenio De Paoli, ex direttore di “Rai Sport”, sul campionato di Serie A. «Questo maledetto Covid ha falsato parecchio il campionato: poco prima che ci si fermasse c’era la Lazio che lottava per lo scudetto, quando si è tornati a giocare la Lazio ha perso la smalto dei giorni migliori e la Juve ha vinto di un punto lo scudetto sull’Inter. E’ un anno in cui i veri valori solo in parte sono stati rispettati: anche in questo campionato tutte le partite sono di fatto in campo neutro, e in un campionato così può succedere di tutto».

SCUDETTO – De Paoli sulla lotta per lo scudetto. «Il Milan nelle ultime giornate ha fatto a meno di un certo Ibrahimovic quindi non può essere un caso che sia in testa. Io ho sempre pensato che la scelta di Pirlo fosse azzardata: non si vede la sua mano sulla Juventus, qualunque cosa abbia in mente di mettere in campo, e questo è preoccupante. L’Inter non mi entusiasma ma ha un allenatore solido, la Roma potrebbe essere l’outsider della stagione insieme all’Atalanta ma il Milan si sta guadagnando sul campo la fiducia».