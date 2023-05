De Paola: «Lautaro Martinez Pallone d’Oro! Inter, 2 punti di forza»

De Paola ha elogiato Lautaro Martinez. Il Toro è in una condizione incredibile e a Istanbul può fare la differenza candidandosi anche per il Pallone d’Oro. Poi sull’Inter non ha dubbi

PALLONE D’ORO − Paolo De Paola, in collegamento su Tmw Radio, si è espresso sulla finale di Champions League: «Lukaku o Dzeko a Istanbul? Preferirei Lukaku certamente. Lui si abbina meglio con Lautaro Martinez. Ha la fisicità che trascina, Dzeko è più statico. L’attacco dell’Inter è un punto di forza, un Lautaro Martinez in queste condizioni è importante. Si potrebbe candidare anche al Pallone d’Oro. Condizione smagliante, non sbaglia un pallone. Quest’anno l’Inter e Inzaghi hanno trovato soluzioni a centrocampo formidabili: Calhanoglu e Brozovic possono giocare insieme. Hanno dato una spinta facendo diventare il centrocampo un vero motore. Poi c’è Barella più Mkhitaryan. Anche la difesa si è ritrovata, nonostante sia il punto più debole dell’Inter, ma la vera forza della squadra è l’attacco».