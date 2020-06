De Paola: “L’Inter a un certo punto ha avuto paura. Spirito Conte, dov’è?”

Il giornalista Paolo De Paola critica Conte per quanto avvenuto sabato sera in Napoli-Inter. Ospite di “Sportitalia Mercato” ha trovato dei lati negativi nella prestazione dei nerazzurri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, che purtroppo non ha portato alla qualificazione.

LA CRITICA – A Paolo De Paola non è piaciuto che, dopo Napoli-Inter, Antonio Conte abbia parlato di “step” da fare: «Dichiarazioni assurde. Da Conte ti aspettavi il salto di qualità e di mentalità. Dov’è la mentalità vincente? È una squadra che ha avuto paura, a un certo punto. Sull’1-1 si sono visti i giocatori a centrocampo che si passavano la palla in orizzontale: ma quando mai! Questo è lo spirito di Conte? Sinceramente è vero che l’Inter ha avuto quattro occasioni nitide per segnare, però a questa squadra deve essere dato qualcosa che non è uno step. La Coppa Italia è un trofeo prestigioso, sul quale si poteva ripartire e costruire qualcosa, tanto è vero che i tifosi dell’Inter sono molto delusi da questo, che non si può considerare uno step».