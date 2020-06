Ag. Cavani: “Molte opzioni di squadre, nessuna scartata”. Inter in corsa?

Cavani è in scadenza di contratto col PSG e lascerà Parigi a fine stagione come parametro zero, come confermato da Leonardo (vedi articolo). L’agente e fratellastro dell’attaccante uruguayano, Walter Guglielmone, ha parlato all’agenzia EFE delle offerte per ingaggiarlo come svincolato. L’Inter può ancora sperare?

CONCORRENZA FITTA – Per Edinson Cavani si prospetta una serie di squadre interessate, essendo ormai certo il suo addio al PSG. Il suo agente Walter Guglielmone non cita i club, fra i quali dovrebbe esserci pure l’Inter, ma chiarisce: «Ha molte opzioni, come squadre, per continuare la carriera. Nessuna delle offerte presentate è stata già scartata. Andremo ad ascoltare e vedere le opzioni».

