De Paola: «Inter, il problema è a centrocampo! Bravo Marotta su Inzaghi»

De Paola ha trovato nuovi problemi nell’Inter di Inzaghi nonostante la netta vittoria sul Bologna. Ospite negli studi di Sportitalia, il giornalista ha parlato di Marotta, delle sue parole e del rapporto tra i giocatori e l’allenatore.

POCHI LEADER – Sono numerose le opinioni su questo periodo negativo dell’Inter. Nonostante la vittoria contro il Bologna, non ci si dimentica delle cinque sconfitte in campionato e del match di domenica perso con la Juventus. Il giornalista Paolo De Paola negli studi di Sportitalia analizza la situazione: «Tutto dipende dalla personalità dell’allenatore. Oltre a questo, il problema principale potrebbe essere il centrocampo, dove mancano personalità e leadership. Va capito perché a volte manca così tanto Marcelo Brozovic. Hakan Calhanoglu spesso non riesce a prendere le chiavi della squadra e l’Inter soffre per questo. Beppe Marotta è stato bravo a far capire che Simone Inzaghi è l’allenatore e che i giocatori devono seguirlo. Ora però ha sottolineato che anche Inzaghi deve prendere la situazione in mano. Le responsabilità non erano tutte sue prima e neanche adesso, ma c’è bisogno di una svolta da parte sua». Questo il pensiero di De Paola sull’Inter, abbastanza simile a quello del collega Alfredo Pedullà (vedi dichiarazioni).