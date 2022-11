Pedullà: «Marotta è insoddisfatto di Inzaghi! Inter, non basta questa vittoria»

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Bologna con il risultato di 6-1 rimangono centrali le parole di Giuseppe Marotta nel pre-partita e soprattutto nel post-partita di Juventus-Inter. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha commentato così sulla questione in casa nerazzurra.

PRIMI MALUMORI – La vittoria dell’Inter contro il Bologna non basta per superare il momento no riportato in auge domenica contro la Juventus. Le parole di Giuseppe Marotta (vedi dichiarazioni) nel pre-partita risuonano nell’ambiente milanese e sono un campanello di allarme per Simone Inzaghi. Il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato così della situazione dopo il 6-1 di San Siro: «L’Inter oggi ha fatto il suo lavor. Diversamente dal solito, ha reagito al gol subito. Marotta è insoddisfatto di Inzaghi, le sue parole sono palesi. Le sconfitte sono cinque! Venti sono i gol subiti. Quindi è normale che Marotta parli così. Conoscendolo, è stato diverso rispetto al solito, ma emerge sempre quando deve commentare un momento negativo. Questa volta l’amministratore delegato è stato duro e sono d’accordo con la linea presa. La risposta di oggi non basta, Inzaghi deve vincere obbligatoriamente anche a Bergamo. La partita contro l’Atalanta deve comprendere un’altra risposta». Così Pedullà dopo la vittoria nerazzurra contro il Bologna.