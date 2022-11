Inter, a Malta il ritiro Mondiale: 4 giorni! Quasi definite le amichevoli − TS

L’Inter volerà a Malta per il mini ritiro Mondiale. Programma quasi definito con orari di partenza e ritorno da Malpensa. I programma durante la pausa anche quattro amichevoli

TAPPE − Manca ancora l’ufficialità ma tutto sarebbe già pronto. L’Inter andrà a Malta per trascorrere il suo mini ritiro di dicembre per far fronte alla sosta Mondiale. I nerazzurri dovrebbero partire da Malpensa il 5 dicembre per farne ritorno il 9. Nel clima mite maltese, l’Inter si confronterà con due squadre: tra queste l’Hamrun Spartans. La seconda squadra è ancora da definire. Altri due test poi impegneranno la squadra di Simone Inzaghi: il 17 dicembre contro il Betis Siviglia in Andalusia e il 22 (ancora da definire) al Granillo contro la Reggina. Derby fraterno.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino