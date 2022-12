De Paola: «Calciopoli? Inter salva per la prescrizione, scudetto immeritato!»

De Paola torna indietro nel tempo e parla di Calciopoli. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, difende fortemente la Juventus, attaccando, invece, l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

GIUSTIZIA – Paolo De Paola prende le difese della Juventus, alla luce delle indagini in cui il club bianconero è coinvolto. Nel lungo intervento sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista tira in ballo lo scandalo del 2006: «Calciopoli (vedi articolo)? Nei confronti della Juventus c’è stata giustizia sommaria. Ha pagato solo la squadra che sembrava più evidente. Tra l’altro, da parte dei bianconeri non ci fu difesa. Mai giustizia fu peggiore! L’Inter si è salvata solo grazie alla prescrizione e non avrebbe mai meritato quello scudetto». Questo il pensiero dell’ospite radiofonico sull’Inter e sul quattordicesimo scudetto assegnato ai nerazzurri.