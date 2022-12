Moggi attacca Oriali, poi: «La Juventus non ha mai rubato. Forse è il contrario!»

Oggi, all’Allianz Stadium, si è svolta l’assemblea dei soci della Juventus. Tra i vari interventi, anche quello a sorpresa di Moggi. Di seguito le dichiarazioni, riportate da Calcio e Finanza, dell’azionista del club bianconero.

L’INTERVENTO – Nella mattinata di oggi all’Allianz Stadium si è tenuta l’assemblea dei soci della Juventus. Nel corso dell’incontro è intervenuto, a sorpresa, anche Luciano Moggi. Di seguito le parole dell’azionista del club juventino, riportate dal sito Calcio e Finanza: «La Juventus non ha mai rubato nulla a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi, come a Perugia nel diluvio del Curi. Ci hanno rubato qualcosa anche l’anno dopo, quando la Roma vinceva il campionato e si cambiarono le regole in corsa. Guardate cos’è successo con i passaporti. L’Italia è questa, guardate chi sta in panchina a fare il Team Manager nella Nazionale, quello che ha falsificato il passaporto di Álvaro Recoba. Visto che io sono uno abituato a vivere e non ad esistere, continuo a combattere per Calciopoli. Noi siamo considerati colpevoli di cose che hanno fatto altri. Ho qui una chiavetta che finalmente è completa di tutto in cui Franco Carraro diceva che la Fiorentina non poteva retrocedere e neanche la Lazio, ma chiedeva di non aiutare la Juventus prima di una partita contro il Milan. E ci sono le registrazioni di Meani che parla degli arbitri».

Fonte: Calcio e Finanza