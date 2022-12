Inter, ancora Lukaku e Dzeko contro il Sassuolo! Due verso il rientro – Sky

Matteo Barzaghi porta aggiornamenti da Appiano Gentile in vista dell’amichevole di domani tra Inter e Sassuolo. Il giornalista afferma che in attacco ci saranno ancora Lukaku e Dzeko

CONFERME – Ecco gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi, in collegamento direttamente da Appiano Gentile, sull’amichevole tra Inter e Sassuolo in programma domani: «Domani attacco composto ancora da Lukaku e Dzeko. La notizia più interessante è capire come Lukaku migliora la sua condizione e mette minuti nelle gambe. Manca solo Lautaro, atteso domani in Italia e il 30 alla Pinetina. Brozo è rientrato ieri, ma aveva saltato la finale per il terzo posto a causa di un problema al polapaccio. Dovrà rientrare nei discorsi e migliorare la forma fisica. Dubbio vero in chiave Inter-Napoli. Bisogna capire se Brozovic giocherà oppure ci saranno quei tre che hanno fatto belle cose, ovvero Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Poi Dumfries e Dimarco sulle fasce, dietro bastoni Acerbi e Skriniar, data l’indisponibilità di De Vrij che ieri ha preso una botta in allenamento. Ieri si sono aggiunti al gruppo anche Correa e D’ambrosio, che stanno migliorando la loro condizione. Interessante capire l’intesa tra Dzeko e Lukaku, anche in vista del match con il Napoli».