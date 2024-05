Tra Fiorentina e Napoli pari e gol: straordinarie perle su punizione!

Finisce 2-2 Fiorentina-Napoli, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Da registrare le straordinarie punizioni di Biraghi e Kvaratskhelia.

PARI E GOL − Fiorentina e Napoli danno vita ad un match intenso al Franchi. Entrambe in lotta per l’Europa se la giocano fino alla fine, senza badare tanto al domani. La partita si sblocca subito dopo otto minuti con il gol di Rrahmani. La rete subita però non spegne la Viola, che anzi aumenta i giri del motore provando ad impensierire più volte Meret. Al 24′, ci prova Beltran che si mette in proprio provando un diagonale mancino, ma bravo il portiere del Napoli a distendersi bene. Al 39′ arriva il pari della Fiorentina: calcio piazzato di Biraghi e palla che bacia la traversa per poi entrare dentro. Meraviglioso pareggio dell’ex terzino dell’Inter. La Fiorentina non molla e due minuti dopo ribalta tutto: Politano regala palla a Nzola, che si accentra e conclude con un tiro debole ma preciso che inganna Meret. Il primo tempo termina 2-1 per i toscani. Nella ripresa, la squadra di Italiano sfiora il gol del 3-1 con Nico Gonzalez, ma bravo stavolta Meret a respingere a due mani. Al minuto 58, Kvaratskhelia si inventa il gol del pari con una punizione meravigliosa da quasi 30 metri. Quattro minuti dopo, Politano prova a rifarsi dopo l’errore sul 2-1 della Fiorentina, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Nel finale, tengono bene le difese col match che finisce in parità.