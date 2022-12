Singo nel mirino dell’Inter per la fascia destra: un problema da non sottovalutare

Singo è uno degli obiettivi principali dell’Inter in caso di partenza di Denzel Dumfries soprattutto durante il mercato di gennaio, ma riguardo l’esterno del Torino c’è un problema da non sottovalutare.

FASCIA DESTRA – L’Inter valuta anche il nome di Stephane Singo per quanto riguarda la fascia destra, soprattutto in caso di cessione di Denzel Dumfries già a gennaio. L’ivoriano, però, a distanza di settimane non ha ancora smaltito la lesione di primo grado del bicipite femorale destro. A breve dovrebbe iniziare un programma differenziato a partire dai primi giorni del 2023. Un problema non di poco conto che la dirigenza dovrà sicuramente tenere in considerazione.