De Mos: «Onana rischia la sua carriera. È molto infastidito per un motivo»

Aad De Mos, ex allenatore dell’Ajax, ha parlato di Andre Onana, portiere dei Lancieri e futuro estremo difensore dell’Inter.

CARRIERA – Aad De Mos, ex allenatore dell’Ajax, ha parlato su Andre Onana a seguito delle dure dichiarazioni da parte del portiere dei Lancieri (vedi articolo) dopo gli insulti e i fischi dei tifosi della squadra olandese per via dell’errore dell’estremo difensore in Ajax-Sparta Rotterdam. «Sta rischiando tutta la sua carriera, non sottovalutatelo – si legge su vi.nl –. È molto infastidito perché dal suo stesso ambiente gli viene detto che è ancora un grande portiere. Poi dicono: “Non ti preoccupare, vai comunque all’Inter“».