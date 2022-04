Marani: «Inter in ripresa con tre giocatori ritrovati! Ma Derby indecifrabile»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato alla vigilia di Inter-Milan di Coppa Italia. Per l’opinionista, nerazzurri in ripresa ma non favoriti

CHI STA MEGLIO − Le previsioni di Marani in merito al momento delle due milanesi: «Sul 2022 direi il Milan, ma nelle ultime due partite ho visto un’Inter in netta ripresa. Può godere su Brozovic, insostituibile, Perisic e ora anche Lautaro Martinez. Ma i derby sono indecifrabili, lo si è visto qualche mese fa e inoltre il Milan arriva da una situazione migliore visto lo 0-0 dell’andata. Milan e Inter sono tornare al vertice del calcio. L’Inter ha svolta con la vittoria con la Juventus, per questo dico che sta meglio. Tanti problemi li ha risolti».