Inter-Milan, un dubbio per Inzaghi che intanto fa un ‘regalo’ alla squadra

È già vigilia di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Simone Inzaghi, il quale ha già parlato in conferenza stampa (vedi articolo), ha un dubbio da risolvere. Intanto un piccolo regalo alla squadra

ULTIME − Inter-Milan, manca sempre meno. Domani sera, i nerazzurri si giocheranno l’accesso alla finalissima di Coppa Italia contro i cugini rossoneri. Quarto Derby stagionale come nel 2005. Inzaghi è alle prese con un dubbio in attacco: confermare Joaquin Correa o rispolverare Lautaro Martinez. Il Toro, al momento, sembra il favorito per prendersi una maglia dal 1′ in coppia con Edin Dzeko. Intanto, come riporta Sport Mediaset, Inzaghi ha deciso di concedere alla squadra la notte a casa. Dunque, niente ritiro.