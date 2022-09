De Grandis: «Onana titolare? Rotazione che dice! E significa su Handanovic»

L’avvicendamento fra Handanovic e Onana per Inter-Bayern Monaco è una delle probabili scelte di Inzaghi per Inter-Bayern Monaco (vedi articolo). Ospite di Sky Sport 24, il giornalista De Grandis analizza cosa significhi il cambio in porta.

TAGLIO NETTO – Stefano De Grandis si attende un cambio di rotta rispetto alle ultime scialbe prestazioni: «Dall’Inter mi aspetto una prova d’orgoglio, perché è andata al di sotto delle sue potenzialità in campionato. Quindi mi aspetto che possa fare una grande partita in casa. André Onana titolare? È una rotazione che dice qualcosa. È vero che spesso si alterna il portiere titolare in campionato e il secondo in coppa, ma qui si parla di Champions League e di partita col Bayern Monaco. Significa che Samir Handanovic, che sta prendendo sempre gol, qualche scricchiolio secondo Simone Inzaghi lo sta mostrando».