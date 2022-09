Icardi lascia il PSG dopo il flop post-Inter: per ripartire transita dall’Italia!

Icardi cambia di nuovo squadra tre anni dopo aver lasciato l’Inter. L’attaccante argentino, annuncia Sky Sport, ha raggiunto un accordo per lasciare il PSG dove ha letteralmente fallito.

IL GRANDE FLOP – Mauro Icardi cambia squadra e si trasferisce in Turchia, dove il mercato è ancora aperto. Sky Sport annuncia l’accordo fra PSG e Galatasaray per un prestito secco dell’ex capitano dell’Inter. Alle 17.30 Icardi lascerà Parigi con un volo privato, transitando dall’Italia. Prima di raggiungere Istanbul farà scalo a Roma, dove troverà la moglie. Icardi lascia il PSG dopo trentotto gol in novantadue presenze, non gioca dal 17 aprile (contro il Marsiglia) e nel 2022 non ha ancora segnato.