Inter-Bayern Monaco, scatta l’ora di Gosens! Certezza in attacco – SM

Inter-Bayern Monaco si avvicina e la notizia di giornata è che Inzaghi dovrebbe stravolgere la formazione rispetto al solito. Non solo Onana (vedi articolo), previsto pure il ritorno da titolare di Gosens.

LA SECONDA VOLTA – Robin Gosens dovrebbe essere titolare in Inter-Bayern Monaco. Per Marco Barzaghi di Sport Mediaset c’è anche il tedesco fra i probabili cambi di formazione di Simone Inzaghi. Avviene a quasi un anno dall’infortunio muscolare con l’Atalanta, sempre in Champions League contro lo Young Boys (29 settembre 2021). Un problema fisico, con ricaduta, che lo ha di fatto tenuto fuori per quasi tutta la stagione e che lo ha condizionato anche all’Inter. Dal suo arrivo a gennaio, Gosens ha giocato dal 1′ solo all’esordio in questa Serie A, il 13 agosto col Lecce. In attacco, per Inter-Bayern Monaco, certa la presenza della coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.