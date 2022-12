De Grandis: «Lautaro Martinez più adatto da marcare. La Croazia di Brozovic…»

De Grandis parla di due giocatori dell’Inter in campo oggi, con le rispettive Nazionali, per provare ad accedere alla semifinale del Mondiale. Di seguito l’opinione espressa dal giornalista, nel corso di “Il Calcio È Servito”, sulla Croazia di Brozovic e l’Argentina di Lautaro Martinez.

– Stefano De Grandis dice la sua su Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez (vedi articolo), due protagonisti dell’Inter che oggi proveranno ad accedere alla semifinale del Mondiale con le rispettive Nazionali. Nel corso della trasmissione “Il Calcio È Servito”, il giornalista afferma: «Il centrocampo della Croazia, formato da Luka Modric, Mateo Kovačić e Brozovic, è forte ma anche solido e completo. Capace di fare una mediana a tre consistente dal punto di vista difensivo. Il Brasile è favorito ma la Croazia ha una stabilità superiore. L’attacco argentino è un po’ particolare. Ha Lionel Messi che va un po’ da per tutto, Julián Álvarez che si sta muovendo molto bene. L’Argentina è una squadra che può fare male in tutti i modi, anche con l’ingresso in campo di Lautaro Martinez. Lui sarebbe quasi quello più congeniale da marcare per uno come Virgil van Dijk». Questo il pensiero di De Grandis, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, su Brozovic e Lautaro Martinez.