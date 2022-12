Mkhitaryan: «Inter, vincere col Napoli per continuare a competere! Dzeko un maestro»

Henrikh Mkhitaryan tra le note più positive del ritiro dell’Inter a Malta con tre gol contro Gzira United e Salisburgo. Il centrocampista nerazzurro intervistato da Sportmediaset ha parlato della sfida con il Napoli alla ripresa del campionato il 4 gennaio, ma anche dell’importanza di Edin Dzeko.

ALLA RIPRESA – Mkhitaryan è pronto e motivato per la ripresa del campionato contro il Napoli, sfida importantissima per provare a rientrare nella corsa scudetto : «Dobbiamo prepararci bene, alla ripresa del campionato riprendiamo subito con il Napoli. Sappiamo che sarà molto importante e dobbiamo fare di tutto per vincerle perché vogliamo ancora partecipare alla lotta per il primo posto. A me interessa giocare, non mi importa dove. Sono felice di giocare di più e contribuire per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ancora è presto per parlare, sappiamo l’importanza di quella sfida. Faremo di tutto per vincere quella partita e anche quelle successive. Mio obiettivo per il 2023? Vincere trofei con l’Inter».

RINNOVO DZEKO – Mkhitaryan sottolinea l’importanza del centravanti bosniaco per l’Inter : «Dzeko aiuterà la squadra perché è un giocatore fortissimo e fondamentale. Per me è un maestro, un giocatore fortissimo, lo conosco già da tre anni. Non cambia mai, migliora solamente. Rinnovo? È molto importante per l’Inter. Speriamo di averlo altri anni qui».