FOTO – Lautaro Martinez si gode il calore della sua famiglia prima di Olanda-Argentina

Lautaro Martinez oggi è pronto a sfidare l’Olanda ai quarti di finale del Mondiale. Da capire se l’attaccante dell’Inter avrà le sue chance dal 1′, ma quel che è certo è che come sempre sarà fondamentale la vicinanza della sua famiglia.

IN FAMIGLIA – Lautaro Martinez quando non gioca con l’Inter o con l’Argentina, cerca di passare più tempo possibile insieme alla compagna Agustina o la figlia Nina. L’amore e la vicinanza della famiglia risulta fondamentale in momenti come questi.

Fonte: Instagram [Agustina Gandolfo moglie di Lautaro Martinez]